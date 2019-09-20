"Ростелеком" реализует в Новосибирске пилотный проект регулирования транспортных потоков

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" в конце сентября планирует внедрить семь объектов для регулирования транспортных потоков в Новосибирске, что позволит разгрузить несколько проблемных перекрестков, сообщил ТАСС на форуме "Технопром" директор департамента прикладных проектов макрорегионального филиала "Сибирь" компании "Ростелеком" Сергей Перфильев.

"Ростелеком" реализует пилотный проект по регулированию транспортных потоков в Новосибирске. Будет семь объектов на одной из перегруженных улиц Новосибирска - улице Нарымской. Установка объектов позволит увеличить пропускную способность", - сообщил Перфильев.

Ранее компания "Ситроникс" объявляла о планах внедрить осенью 2019 года проект интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Новосибирске в районе площади Труда и улицы Станционная, которая ведет в аэропорт. Проект регулирования транспортных потоков на улице Станционная уже реализовала "СофтЛайн".

Представители мэрии Новосибирска сообщали, что до конца года власти города планируют завершить разработку концессии по передаче инвестору системы интеллектуального регулирования транспортных потоков на гостевых маршрутах, разработанных к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, а также на других магистралях.

Международный форум технологического развития "Технопром" ежегодно проводят в Новосибирске. В 2019 году его главной темой стала "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа включает более 90 мероприятий. В числе организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области и Сибирское отделение РАН. Информационное агентство ТАСС является информационным партнером "Технопрома-2019".