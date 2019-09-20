Прямое авиасообщение открылось между Владивостоком и Магаданом

ТАСС, 20 сентября. Авиакомпания S7 Airlines открывает с 1 ноября прямые регулярные рейсы по направлению Владивосток - Магадан. Об этом сообщил журналистам представитель компании.

"Полеты будут выполняться по пятницам. Цены на билет - от 6 тыс. рублей в одну сторону", - сообщил собеседник агентства.

Осуществлять перевозки будут воздушные суда Airbus A320neo. Вылеты из Владивостока запланированы на 04:40 (21:40 мск), прилет в Магадан - на 09:10 по местному времени (01:10 мск). Обратный рейс будет вылетать в 10:25 (02:25 мск) и приземляться во Владивостоке в 13:05 (06:05 мск).

Во вторник ТАСС сообщал, что до весны прекратились прямые перелеты между Магаданом и Екатеринбургом (Свердловская область). Авиамаршрут был открыт в начале лета 2019 года: первый рейс вылетел из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) 3 июня. С тех пор перелет из Екатеринбурга выполнялся раз в неделю по понедельникам, в обратном направлении - по вторникам. Полеты осуществлялись на самолетах Airbus A320 (это воздушное судно в зависимости от комплектации вмещает до 180 пассажиров).

По информации министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, в настоящее время и до конца 2019 года регион не будет иметь дефицита авиабилетов по всем направлениям. При этом загрузка самолетов составляет от 90 процентов и выше. Наибольшей популярностью, как и прежде, пользуется маршрут Магадан - Москва, за две недели до полета билетов почти не остается.