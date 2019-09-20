"Нафтогаз" оценил результаты трехсторонних консультаций по газу

ТАСС, 20 сентября. Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко прокомментировал прошедшие в четверг в Брюсселе трехсторонние консультации по газу между представителями России, Украины и ЕС. Свою оценку он разместил в четверг на странице в Facebook .

"Как и ожидалось, до самих переговоров так и не дошли: российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны, что отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой для начала переговоров по новому контракту на транзит", - заявил исполнительный директор украинской компании.

В то же время Витренко положительно оценил готовность сторон "продолжить консультации по внедрению на Украине европейских правил и их применению к новому транзитному контракту", но предупредил о необходимости готовиться к прекращению транзита газа с 1 января в связи с затягиванием переговоров.