Определены победители конкурса молодежных проектов Северного Кавказа

ПЯТИГОРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Конкурсная комиссия Росмолодежи утвердила победителей конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа в этом году, который проходил в рамках форума "Машук" в Пятигорске в августе. Гранты получили 36 НКО и более 100 участников форума, сообщила в пятницу пресс-служба Росмолодежи.

"Заявки на участие в конкурсе подали 110 НКО, 36 из которых были рекомендованы к присуждению грантов на общую сумму 50 млн рублей. Физические лица представили 477 проектов, 201 из которых был рекомендован к присуждению грантов на общую сумму 31,2 млн рублей. Заявки на участие в заочном конкурсе подали 169 человек, 26 из которых были рекомендованы к присуждению грантов на общую сумму 4,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего было представлено 782 проекта, из них на публичные защиты представлено 587 проектов. Объем финансирования конкурса в 2019 году составляет 85,5 млн рублей. Максимальный размер гранта НКО: до 2,5 млн рублей, размер гранта физическим лицам: до 300 тыс. рублей.

Заявки на участие в конкурсе подавали через систему АИС "Молодежь России" по 9 направлениям: студенческие инициативы; добровольчество; развитие социальных лифтов; инициативы творческой молодежи; патриотическое воспитание; спорт, ЗОЖ, туризм; профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие; укрепление семейных ценностей, молодежные медиа. Каждый проект в соответствии с номинацией оценивали 3 эксперта по 10 критериям.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа и впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тысяч.