Российские банки могут начать оценивать заемщиков по кредитам их родственников

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс" разработало методику для оценки заемщиков по кредитным историям их родственников, которое бюро сможет произвести по запросу банков, сообщили в БКИ.

"Методика уже создана, реализована нашими аналитиками и ИТ-специалистами и готова к проведению оперативного тестирования, чтобы дать возможность кредиторам провести свою собственную независимую оценку получаемого ими эффекта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с помощью данной модели бюро оценивает риск дефолта заемщика на основе кредитных историй его близких людей. Рассматриваются фамилия, имя и отчество, адрес проживания и регистрации, контактные телефоны, а также данные о поручителях и созаемщиках, которые клиент указывает в заявке на кредит. Данные о самом заемщике не используются.

Относительно схемы работы с кредитными организациями в "Эквифакс" пояснили, что банки сами формируют пул клиентов, о которых им необходима информация. Далее они передают его в БКИ, которое "рассчитывает скоринговый балл по методике домохозяйств" и передает его обратно в банк.

В бюро кредитных историй отметили, что наибольший интерес к модели проявляют кредитные организации, которые работают с новыми сегментами клиентов. "У некоторых банков, проявивших интерес к модели, доля новых клиентов без кредитной истории превышает 30%", - отметили в БКИ.

Разработанная модель, по мнению "Эквифакс", является эффективной для оценки клиентов, которые ранее не имели кредитов или их число было незначительным, что не позволяет банкам принять взвешенное решение о предоставлении кредита. Модель дает возможность кредиторам работать с новым сегментов клиентов, а клиенты могу кредитоваться по сниженной ставке, указали в БКИ.