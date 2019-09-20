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Вопрос сертификации ГТС Украины будет решен до 20 декабря

Вопрос сертификации ГТС Украины будет решен до 20 декабря - министр.

Теги
Украина
Более 138 тыс. компаний зарегистрированы в этом году на Хайнане
Власти острова ежедневно оформляют деятельность порядка 570 новых организаций
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