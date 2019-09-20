В Кремле могут обсудить вопрос репатриации валютной выручки

ОРЕНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, возможно, проведет совещание по вопросу репатриации валютной выручки.

"Мы не исключаем проведения такого совещания", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он заметил, что "точной даты [проведения совещания] пока нет", но обещал сообщить, когда она будет.

"Действительно, этот вопрос на повестке дня", - отметил представитель Кремля.

Глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев сообщал, что валютный контроль для экспортеров может быть смягчен уже в этом году, прорабатываются вопросы об отмене избыточных требований по репатриации, смягчение административной и отмена уголовной ответственности за нарушение правил валютного контроля.

По его словам, экспортеры называют валютный контроль одной из самых острых проблем экспортной деятельности, а максимальная либерализация валютного контроля за экспортерами принесет российской экономике $5-10 млрд от несырьевого неэнергетического экспорта.

Власти РФ совместно с РЭЦ и бизнес-сообществом подготовили и запускают так называемый первый регуляторный пакет мер, направленный на развитие экспорта. В него входит, в частности, отмена обязательства по возврату рублевой выручки экспортеров, а также либерализация возврата валютной выручки, в частности для компаний, попавших под санкции, предлагается увеличить сроки, по которым должен быть обеспечен возврат валютной выручки. Также для компаний планируется снизить штрафы за несвоевременный возврат выручки с нынешних 100% до 3-5%.