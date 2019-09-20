Россия и Куба хотят довести товарооборот по итогам 2019 года до $500 млн

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Кубой в 2018 году вырос на 34%, по итогам этого года этот показатель планируется увеличить до $500 млн. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер РФ Юрий Борисов, открывая заседание межправкомиссии (МПК) РФ-Куба по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Российско-кубинский товарооборот в прошлом году вырос на 34%. В текущем году также наблюдаем его планомерное увеличение. Таким образом, по итогам 2019 года будем стремиться выйти на уровень, близкий к $500 млн", - сказал Борисов.

По его словам, заседание примечательно тем, что оно проходит в преддверии визита на Кубу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Борисов отметил, что российская сторона удовлетворена многовекторным характером российско-кубинских отношений, Куба для России - давний и надежный партнер.

"Намерены продолжать курс на дальнейшее сохранение высокой динамики политического диалога, наращивание торгово-инвестиционного, научно-технического, культурного и гуманитарного сотрудничества", - подчеркнул вице-премьер РФ.

Торговое сотрудничество

Россия и Куба разработают совместную стратегию торгово-экономического сотрудничества. Этот документ планируется подписать в ближайшее время.

"Достигнута договоренность о необходимости разработки совместной стратегии торгово-экономического сотрудничества и впоследствии формирования дорожной карты для реализации ее положений", - сказал Борисов.

Он добавил, что стратегия "будет разрабатываться сторонами с учетом приоритетов и развития Кубы до 2030 года, которые отражены в программе социально-экономического развития Республики Куба, и планируется к подписанию в ближайшее время".

По словам Борисова, стратегия представляет собой документ, в котором будут определены и зафиксированы "точки взаимного интереса по широкоформатному развитию российско-кубинского торгово-экономического сотрудничества".

Модернизация ТЭК Кубы

Реализация программы модернизации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Кубы для обеспечения энергетической безопасности позволит снизить поставки нефти в эту страну извне на треть и сэкономить $1,8 млрд, добавил Борисов.

"Сегодня подписали дорожную карту по программе модернизации топливно-энергетического комплекса Кубы с целью обеспечения энергетической безопасности. Куба находится под серьезными санкционными воздействиями и испытывает большой дефицит поставки нефтепродуктов. Реализация этой программы позволит в перспективе на треть снизить поставки нефти извне и сэкономит Кубе $1,8 млрд", - сказал Борисов.

По его словам, в ходе заседания комиссии также обсуждались новые точки роста, в частности, поставки российского зерна на Кубу.

Ремонт энергоблоков

Российская компания "Интер РАО - Экспорт" и кубинское предприятие "Энергоимпорт" договорились о реализации проекта капитального ремонта 10 энергоблоков по 100 МВт на Кубе.

Как передает корреспондент ТАСС, соответствующее соглашение было подписано в пятницу по итогам заседания российско-кубинской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Заседание прошло под председательством Борисова с российской стороны и зампредседателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисаса с кубинской стороны.

Подписи под документом поставили замгендиректора по коммерческой деятельности "Интер РАО - Экспорт" Сергей Родионов и директор компании "Энергоимпорт" Рафаэль Эрнесто Лахе Перес.

По итогам заседания МПК также был подписан контракт между ООО "Вея Инвест" и "БК - Импорт Экспорт" по реализации первого этапа модернизации кубинской текстильной фабрики "Алкитекс". Подписи под документом поставили председатель совета директоров "Вея Инвест" Ваге Ягубян и гендиректор кубинской компании Мигель Анибаль Мора Сантрай.

Кроме того, была подписана дорожная карта эффективного участия российских энергетических компаний в программе "Развитие топливно-энергетического комплекса и повышение энергобезопасности Республики Куба". Документ подписали замминистра энергетики РФ Павел Сорокин и замминистра энергетики Кубы Юрий Виамонте Ласо.

Борисов и Кабрисас подписали заключительный акт 17-го заседания межправкомиссии.