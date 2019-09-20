ФАС оштрафовала "Яндекс" на 100 тыс. руб. за ненадлежащую рекламу

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала "Яндекс" на 100 тыс. рублей за размещение контекстной рекламы о получении сертификата соответствия на сайте ООО "ИТС ГРУПП", у которого нет соответствующей лицензии. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ранее комиссия ФАС установила, что рекламные объявления "ИТС ГРУПП" сопровождались предложением содействия в подборе аккредитованных лиц для оценки (подтверждения) соответствия. "Объявления представляли собой гиперссылки для перехода на сайт, на котором ООО "ИТС ГРУПП" предлагает услуги в сфере сертификации и декларирования продукции. Вместе с тем "ИТС ГРУПП" отсутствует в реестре аккредитованных лиц, размещенном на сайте Росаккредитации, а значит, не имеет аккредитации в национальной системе", - пояснили в ведомстве.

Таким образом, отмечают в ФАС, такая реклама прямо нарушает запрет, установленный законом, вследствие чего "Яндекс" является "рекламораспространителем ненадлежащей контекстной рекламы" и должен выплатить 100 тыс. рублей административного штрафа.

"ИТС ГРУПП" получило от ведомства предупреждение, поскольку общество включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.