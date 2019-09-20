Канье Уэст впервые стал самым высокооплачиваемым рэпером по версии Forbes

Канье Уэст впервые занял первую строчку в списке самых богатых рэперов мира по версии журнала Forbes . Благодаря продаже выпущенных совместно с Adidas кроссовок Yeezy в 2019 году рэпер заработал $150 млн.

"У меня была цель создать спортивную обувь, - рассказывал Уэст в августовском интервью журналу Forbes. Хотелось сдвинуть парадигму и превратить Yeezy в новые Jordan".

На втором месте расположился прошлогодний лидер рейтинга Jay-Z, чей доход к концу турне с Бейонсе On The Run II составил $81 млн. Замыкает тройку лидеров самый прослушиваемый на стримминговых платформах исполнитель Drake, заработавший в 2019 году $75 млн.

В топ-10 также вошли Diddy ($70 млн), Travis Scott ($58 млн), Эминем ($50 млн), DJ Khaled ($40 млн), Кендрик Ламар ($38.5 млн), Migos ($36 млн), Childish Gambino ($35 млн).

Кроме Childish Gambino в рейтинге впервые оказалась Cardi B. Ее доход составил $28 млн, что позволило исполнительнице занять 13-ю строчку рейтинга.