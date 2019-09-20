Додон: Россия и Молдавия должны вернуть объем торговли на уровень 2014 года

КИШИНЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон считает необходимым вернуть объем торговли с Россией на уровень 2014 года. Об этом он написал на своей странице в Facebook по итогам встречи с вице-премьером, спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком, приехавшим для участия в экономическом совете двух стран, который проходит в рамках второго Молдавско-российского экономического форума (МРЭФ).

"Наша первостепенная задача - вернуть объем двусторонней торговли с Россией на уровень до 2014 года. С этой целью необходимо провести большую техническую работу для приведения нашей продукции к существующим стандартам", - отметил Додон. Он приветствовал решения, принятые на прошедшем в четверг в Кишиневе заседании молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "Считаю это событие значительным шагом вперед в процессе полного восстановления стратегических отношений между нашими странами", - указал Додон.

Он поблагодарил российских гостей за интерес к Молдавии и желание оказать содействие развитию ее экономики. Глава государства отметил, что нынешний форум собрал около тысячи представителей деловых кругов, что намного больше, чем в прошлом году.

Торговля между двумя странами пострадала после того, как молдавское правительство в 2014 году подписало соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС, а Россия, опасаясь реэкспорта европейских товаров, ввела пошлины на молдавские товары. Кроме того, из-за несоответствия нормам безопасности Россия временно ввела запрет на импорт фруктов и овощей из этой страны.

МРЭФ - деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. В сентябре прошлого года в его работе приняли участие более 500 представителей бизнеса России, Молдавии, государств - участников ЕАЭС. В этом году, по данным оргкомитета, в нем участвуют более тысячи делегатов из 13 стран. Форум открылся 19 сентября, но основные мероприятия проходят в пятницу.