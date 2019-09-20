В Ижевске на Форуме оружейников 200 предприятий ОПК обменялись лучшими HR-практиками

ИЖЕВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Лучшими практиками в области управления персоналом обменялись в Ижевске на Форуме оружейников представители 200 предприятий ОПК со всей страны. В заключительный день конференции "HR ОПК - 2019" участники мероприятия создали для себя неформальную резолюцию, которая отражает основные потребности компаний в этой сфере, сообщила ТАСС гендиректор Академии "Ростеха" Елена Романова.

На конференции участники обсуждали стратегические вызовы, стоящие перед HR-службами - как должна трансформироваться функция в условиях цифровой экономики, какие новые компетенции необходимо развивать, как собирать и использовать HR-аналитику и как построить систему непрерывного обучения и развития сотрудников компаний. Участниками стали представители нескольких отраслей, связанных с авиастроением, радиоэлектроникой, вооружением, судостроением, космосом.

"Мы подвели для себя итог, что первое мероприятие оказалось, безусловно, полезным, потому что это был эксперимент в чистом виде, мы сделали пробный шаг и убедились, что такие мероприятия для HR-специалистов нужны и важны именно в сфере ОПК. По итогу мероприятия мы приняли для себя неформальную резолюцию, которая содержит большое количество аспектов", - рассказала Романова.

По ее словам, основным аспектом для всех участников конференции стало то, что к 2030 году отрасль ОПК сильно трансформируется, так как к этому сроку на предприятиях оборонно-промышленного комплекса уровень выручки от реализации гражданской продукции должен составлять 50%.

"Президент Владимир Путин вчера еще раз отметил, что к 2030 году 50% выручки должны идти от гражданской продукции, а это много изменений, связанных с людьми, с процессами, с технологиями, поэтому HR-функция должна постоянно актуализироваться и трансформироваться", - уточнила собеседница агентства.

По мнению директора по персоналу "Московского машиностроительного предприятия имени Чернышева" Дмитрия Щеглова, подобные мероприятия полезны в том числе потому, что в корпоративную культуру предприятий ОПК как правило входит информационная закрытость, из-за чего успешными практиками делиться не всегда возможно. "И те успехи, которые достигаются в одних предприятиях ОПК, часто оказываются неизвестны другим, хотя в действительности раскрытие этой информации никаким образом не повредит ни государства, ни интересам отдельных предприятий или интегрированных структур. Наоборот, расширение возможности узнать о лучших практиках позволит увеличить эффективность работы всех, ведь мы работаем сообща, и достижения коллег являются для нас позитивным результатом", - считает Щеглов.

День оружейника

С 18 по 22 сентября в Ижевске проходят мероприятия, посвященные Дню оружейника. 18 и 19 сентября состоялся Форум оружейников России, который в четверг посетил президент России Владимир Путин. На форуме участники обсудили векторы развития в сфере поддержки диверсификации предприятий ОПК, подвели первые итоги национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" и представили новые предложения по реализации нацпроекта. Кроме того, на форуме изучили инновационные методы внедрения бережливого производства на предприятиях ОПК, обсудили проблемы в сфере промышленного дизайна. Мероприятиями-спутниками форума стали заседание комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по ОПК, а также конференция "HR ОПК -2019" - первая всероссийская конференция для руководителей служб управления персоналом корпораций, холдингов и предприятий ОПК.

Праздничная программа Дня оружейника в Ижевске продолжается. В субботу и воскресенье в городе будут проходить выставки промышленных предприятий, состоятся показательные полеты авиационной группы "Соколы России", состоится спортивное мероприятие "Калашников биатлон фест", в котором примут участие звезды российского биатлона и лыжных гонок.