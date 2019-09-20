Медведев подписал Стратегию развития туризма в России до 2035 года

ОСТРОВ ЛИПНО /Новгородская область/. 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал Стратегию развития туризма в России до 2035 года.

"Надеюсь, она будет наполнена реальными делами", - сказал Медведев журналистам в пятницу на острове Липно, куда он приехал после участия в урбанистическом форуме в Новгороде. Глава правительства осмотрел уникальный памятник древнерусского зодчества - храм Николы на Липне XIII века.

Медведев отметил, что "такие места, как и масса других значимых мест в нашей стране, должны быть притягательны и для тех, кто совершает паломнические визиты, и просто для того, чтобы развивать туризм". "Причем туризм не только большой, но и региональный, и в малых городах. Как, например, на острове, где мы находимся", - добавил он.

"Для того, чтобы все это делать, нужен документ. Я подписал Стратегию развития туризма в нашей стране до 2035 года", - сообщил Медведев. Со своей стороны, министр экономического развития Максим Орешкин пояснил журналистам, что цель стратегии - "создать в России качественный туристический продукт, который будет конкурентоспособен и будет привлекать туристов как внутри страны, так и из-за границы за счет своего высокого качества".

"Для этого нам придется очень серьезно увеличить инвестиции в туристическую отрасль. По тем цифрам, которые заложены в стратегию, - это трехкратное увеличение. Это и строительство так называемой тяжелой инфраструктуры: дорог, транспортных путей, и так называемой мягкой инфраструктуры: развитие сервиса вокруг туристических объектов", - сказал министр.

Орешкин сообщил, что "будет специальная отдельная программа по инвестициям в туристическую инфраструктуру". "Со следующего года мы это все запускаем, и будем подробно рассказывать про каждый этап того, что будем делать", - добавил он.

Стратегия развития туризма

Действующая версия Стратегии развития туризма охватывает период до 2020 года включительно. Новая стратегия предусматривает развитие внутреннего и въездного туризма в России за счет реализации мер по повышению доступности и качества туристских услуг, росту инвестиционной привлекательности отрасли, реализации туристско-рекреационного потенциала субъектов РФ.

Планируется, что новая концепция будет предусматривать комплексное развитие инфраструктуры туристских кластеров по приоритетным видам туризма и развитие отраслевой системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма, а также продвижение туристского продукта России и повышение информированности о нем на мировом и внутреннем рынках.

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