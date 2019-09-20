КЗСК восстановит работу при поддержке холдинга "Промышленные технологии"

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Казанский завод синтетического каучука (КЗСК) продолжит работу в условиях конкурсного производства благодаря привлечению стратегического партнера - холдинга "Промышленные технологии". Соглашение с компанией подписали в пятницу, сообщила пресс-служба Минпромторга Татарстана.

"В рамках достигнутой договоренности о привлечении стратегического партнера - холдинга "Промышленные технологии" (потребителя продукции КЗСК, обладающего опытом в производстве и поставках продукции для нужд оборонно-промышленного комплекса) - 20 сентября с одним из предприятий холдинга был подписан договор, предусматривающий восстановление деятельности КЗСК в условиях конкурсного производства. Договор позволит привлечь необходимые ресурсы, в том числе финансовые, для сохранения квалифицированного персонала и оплаты текущих расходов в целях продолжения производства специальной номенклатуры продукции", - говорится в сообщении.

КЗСК - единственный в России производитель, в том числе в рамках поставок по гособоронзаказу, в части полисульфидных олигомеров, специальных марок каучуков и ряда другой продукции. В связи с этим, Минпромторг Татарстана совместно с основным кредитором, ГК "ВЭБ.РФ", а также Минпромторгом РФ искал возможности сохранить предприятие.

По данным пресс-службы, совокупная выручка АО "Промышленные технологии" превышает 7 млрд рублей, в холдинг входят 19 предприятий, на которых работают 3 тыс. человек.

ОАО "Казанский завод синтетического каучука" было признано банкротом в июле 2019 года. В отношении предприятия была открыта процедура конкурсного производства. Ранее Арбитражный суд Татарстана признал банкротом дочернюю компанию завода "КЗСК-Силикон", которая была создана для строительства в республике производственного комплекса по выпуску метилхлорсилана мощностью 40 тыс. тонн в год. Это вещество в России нигде не производят.

Проект по строительству завода, под который создавали "КЗСК-Силикон", планировалось завершить в конце 2015 года. Вывести производство на проектную мощность планировалось в 2016 году. Стоимость проекта на момент закладки завода составляла порядка 10 млрд рублей, из которых 7,8 млрд рублей выделял Внешэкономбанк (ВЭБ.РФ), 2 млрд рублей - собственные средства "КЗСК-Силикон". Однако сроки строительства завода в середине 2016 года были перенесены из-за роста курса иностранных валют и удорожания проекта. В декабре 2018 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров говорил о том, что российские власти намерены продолжить поиск инструментов для сохранения КЗСК.