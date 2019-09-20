Орешкин отметил важность обратной связи для эффективной реализации нацпроектов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Обмен мнениями между субъектами реализации нацпроектов способствует успешному воплощению их в жизнь. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" на полях форума "Среда для жизни" .

"В МЭР мы, как вы знаете, реализуем три национальных проекта. У коллег по развитию городской среды свой проект. Вот эта вот обратная связь очень важна, чтобы проекты не оставались просто папками бумаги, а конвертировались в конкретные объекты, улучшающие жизнь людей по всей нашей стране", - сказал он.

"Среда для жизни" - всероссийский форум о жилье и городской среде, площадка для профессиональной дискуссии между представителями власти, девелоперами, российскими и международными архитекторами и специалистами в области городской среды. В 2019 году он проводится с 19 по 21 сентября в Великом Новгороде. Программа форума построена вокруг ключевых приоритетов развития России до 2024 года, заданных в национальных проектах.

Форум проводится ДОМ.РФ при поддержке правительства и Минстроя России. Программная дирекция форума - Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Партнерами форума "Среда для жизни" в Великом Новгороде выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития моногородов, информационное агентство ТАСС, совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив.