Трамп заявил, что не нуждается в заключении сделки с КНР до президентских выборов в США

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты стремятся к всеобъемлющему, а не частичному торговому соглашению с Китаем, однако не нуждаются в его заключении до президентских выборов, которые пройдут в США осенью 2020 года. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам встречи с австралийским премьером Скоттом Моррисоном.

"Мы стремимся к полному соглашению, я не стремлюсь к частичному соглашению", - сказал глава Белого дома. После ему был задан вопрос, хочет ли он заключить эту сделку до выборов. "Нет, я не думаю, что она нужна мне до выборов", - ответил на это Трамп.

При этом президент США подчеркнул, что для заключения соглашения одной готовности КНР закупать в значительных объемах продукцию сельского хозяйства США недостаточно. "Китай за последнюю неделю начал покупать сельскохозяйственную продукцию, если вы заметили. На самом деле очень большие закупки, но это не то, к чему мы стремимся, мы нацелены на большое соглашение", - сказал он.