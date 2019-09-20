Завод керамзитных блоков стоимостью 61 млн рублей построят в Дагестане к 2021 году

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Завод по производству керамзитовых блоков и тротуарной плитки стоимостью свыше 61 млн рублей откроется в моногороде Дагестанские Огни в 2020 году. Предприятие обеспечит работой более 20 человек, сообщается в пятницу на сайте правительства Дагестана.

"Планируется строительство завода по производству керамзитовых блоков, гладких блоков и тротуарной плитки. Годовые объемы производства при выходе на проектную мощность составят 90 тыс. куб. м в год", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на строительство завода выделено 60,8 млн рублей, в том из республиканского бюджета 20,1 млн рублей. Сроки реализации проекта - 2019-2020 год.

"В итоге планируется создание 23 новых рабочих мест, в том числе создание 15 в текущем году", - добавили в пресс-службе.

Предполагается, что завод будет построен в рамках территории опережающего развития (ТОР) в Дагестанских Огнях, будет заключено соответствующее соглашение.

Дагестанские Огни - моногород в Дагестане, расположен в 5 км от Дербента и является его городом-спутником. В настоящее время в Дагестанских Огнях проживают около 30 тыс. человек. В декабре 2018 года города получил статус территории опережающего развития (ТОР).