Под Дамаском наладили выпуск изделий из пластика

ПРОМЗОНА "АДРА" /провинция Дамаск, Сирия/, 21 сентября. /ТАСС/. Запуск разрушенного производства и налаживание в короткий срок выпуска крайне необходимой сирийскому населению продукции удался владельцу небольшой фабрики по изготовлению пластиковой мебели и бочек для воды в Восточной Гуте Араби Гандуру. Он потерял свое производство, когда регион захватили боевики, однако после освобождения смог заново запустить его и уже поставляет продукцию для гуманитарных организаций и вернувшихся беженцев, передает корреспондент ТАСС.

"До войны фабрика работала в Восточной Гуте, а когда территорию захватили боевики, все имущество было расхищено. Однако я решил начать все сначала - здесь, в "Адре". Теперь думаю, что все сделал правильно, хотя поначалу были сомнения, стоит ли строить дело в полуразрушенной промзоне? <...> Мы массово производим столы и стулья, а также большие пластиковые цистерны для воды. Они нужны и гуманитарным организациям, и большим семьям, у которых в домах пока нет водоснабжения", - рассказал журналистам Гандур.

По его словам, каждая семья стремится обставить дом деревянной мебелью в традиционном арабском стиле, однако сейчас это не каждому под силу. Предстоит преодолеть немало трудностей, прежде чем страна выйдет на довоенный уровень благосостояния. "В Сирию возвращается много беженцев. У многих нет денег, чтобы купить деревянную мебель, так что недорогие пластиковые столы и стулья - это выход из положения на первых порах", - убежден владелец предприятия.

Промзона "Адра", одна из самых больших на Ближнем Востоке, находится в 30 км к северо-востоку от Дамаска, между отрезками шоссе на Хомс - Алеппо и на Багдад. Она начала работать еще в довоенное время, в период боевых действий к востоку от сирийской столицы значительная часть этой территории была под контролем антиправительственных сил. После освобождения промзоны многие предприятия - до войны их насчитывалось около семисот - пришлось восстанавливать заново.

В 2013 году восточную часть оазиса Гута с населенными пунктами Джобар, Дума, Замалька, Хараста захватили боевики. За несколько лет они превратили Восточную Гуту в укрепрайон с широкой сетью оборонительных сооружений и тоннелей, а также неоднократно обстреливали жилые районы столицы, что приводило к жертвам среди мирных жителей. В середине апреля 2018 года, после освобождения Думы, последнего оплота террористов в этих местах, сирийская армия объявила о восстановлении контроля над Восточной Гутой и окончании почти двухмесячной операции "Дамасская сталь".