Гендиректор "Уральских авиалиний" сообщил, что расписание рейсов компании нормализовалось

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Расписание рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии" нормализовалось после потери самолета Airbus 321 во время аварийной посадки в Подмосковье. Об этом журналистам в субботу сообщил гендиректор авиаперевозчика Сергей Скуратов.

После аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Подмосковье в расписании рейсов наблюдались серьезные задержки.

"Да [расписание нормализовалось], мы получили два новых Airbus, они оба заработали. В октябре придет следующий новый самолет", - сказал Скуратов.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, 15 августа совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, все пассажиры были эвакуированы.

Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. В результате происшествия пострадали 76 человек, 19 из которых - дети. Одна женщина была госпитализирована.

16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.