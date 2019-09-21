Sky: туркомпании Thomas Cook требуются £200 млн для предотвращения банкротства

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Судьба одной из старейших туристических компании в мире, британской Thomas Cook, может решиться в воскресенье на переговорах ее руководства с кредиторами и акционерами фирмы. По информации телеканала Sky News, по итогам встречи, которая пройдет утром в Лондоне, станет известно, удалось ли Thomas Cook привлечь дополнительные £200 млн ($250 млн) вспомогательного кредита, необходимого для спасения компании со 178-летней историей, или она перейдет под внешнее управление.

На фоне растущей конкуренции и снижения доходности долг Thomas Cook по состоянию на лето этого года достиг £1,7 млрд ($2,2 млрд), а акции компании подешевели на 95%. Фирма договорилась о рекапитализации в размере £900 млн ($1,1 млрд), однако позже кредиторы потребовали прилечь дополнительно указанные £200 млн. После этого некоторые заемщики отказались от финансирования долга компании, что может привести к ее банкротству.

В случае, если предстоящая встреча также закончится провалом, то правительству Великобритании придется осуществить крупнейшую в истории страны операцию по репатриации населения в мирное время. По информации газеты Financial Times, в настоящий момент за рубежом находятся около 150 тыс. британцев, которые приобрели турпакеты у оператора. Как пишет издание, их возвращение на родину обойдется государству в £600 млн ($750 млн). По данным телеканала Sky News, план по репатриации британцев, разработанный Управлением гражданской авиации Великобритании, получил название "Операция Маттерхорн" по названию альпийской горной вершины, расположенной на границе Швейцарии и Италии.

Помимо полутора сотен тысяч британцев, пострадают еще около 450 тыс. иностранцев, которые также имеют на руках путевки Thomas Cook. Крах компании лишит работы около 20 тыс. человек по всему миру, в том числе порядка 9 тыс. - в Великобритании, учитывая, что туроператор обладает по всей стране крупной сетью контор по продаже туров, насчитывающей 563 офиса.

Правительство пока отказывается помогать компании и инвестировать необходимую сумму, несмотря на активные призывы профсоюзов.