Ретейлеры сообщили о высоком спросе на новые iPhone в России в первый уикенд в 2019 году

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Продажи новой линейки iPhone 11 в России по итогам первого уикенда в 2019 году оказались выше, чем продажи прошлогодних моделей годом ранее. Версия iPhone 11 Pro в темно-зеленом цвете остается самой востребованной у россиян, сообщили ТАСС ретейлеры.

Высокий спрос на новые смартфоны от Apple в первые часы продаж подтвердился и в последующие три дня. В "Связном" продажи линейки iPhone 11 за первый уикенд превзошли прошлогодние в два раза, во столько же рост продаж iPhone 11 Pro и 11 Pro Max наблюдают в МТС. Кроме того, указывают в МТС, продажи iPhone 11 выросли в три раза по сравнению с продажами iPhone XR в 2018 году.

В "М.Видео-Эльдорадо" рост продаж iPhone 11 и iPhone 11 Pro за первый неполный уикенд в четыре раза выше результатов iPhone XS. В re:Store продажи всей линейки новых смартфонов выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сохранилась и тенденция на самую популярную модель линейки и расцветку. В "Билайне" на фоне активного интереса ко всем новинкам от Apple отмечают, что самая популярная модель в интернет-магазине - iPhone 11 Pro с объемом памяти 256 ГБ в темно-зеленом (midnight green) цвете. О высоком спросе именно на эту версию и в этой же расцветке говорят в МТС, "М.Видео-Эльдорадо", re:Store и "Связном". Помимо этого, отмечают некоторые ретейлеры, популярны черные и фиолетовые iPhone 11 на 128 ГБ.