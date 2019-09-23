Главный аэропорт Сахалинской области получил разрешение на использование нового типа судов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Сахалинский международный аэропорт Южно-Сахалинск (Хомутово) получил допуск к приему и выпуску самолетов Embraer-170 и Embraer-190. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе воздушной гавани.

"Решение об этом утвердило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Акт о готовности накануне согласовало ДМТУ Росавиации, изучив технические возможности предприятия (наличие необходимого наземного оборудования, соответствие размеров аэродрома, прочность покрытия взлетно-посадочной полосы и прочее)", - говорится в сообщении.

По информации директора по безопасности полетов и качеству АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" Андрея Сокола, получение допуска важно для аэропорта, так как способствует привлечению авиакомпаний и дальнейшему развитию маршрутной сети. О своем намерении эксплуатировать самолеты Embraer-170 и Embraer-190 на маршрутах в Южно-Сахалинск уже заявила авиакомпания "Сибирь" и IKAR (Pegas Fly).

Как отметили в пресс-службе, разрешение на использование новых типов самолетов также будет способствовать развитию региональных перевозок и позволит увеличить частоту рейсов на социально значимых маршрутах с малым пассажиропотоком.

Воздушное судно Embraer-170 является самым маленьким представителем самолетов Embraer. Он предназначен для эксплуатации на мало загруженных авиалиниях малой и средней протяженности. В отличие от него самолет Embraer-190 обладает характеристиками, позволяющими осуществлять перевозку почти 100 пассажиров на расстояние в 3-4 тыс. км.

Аэропорт Южно-Сахалинск

Аэропорт Южно-Сахалинск (или Хомутово) - международный аэропорт федерального значения Южно-Сахалинска, который ведет свою историю с 1945 года. Расположен на территории городского округа - в планировочном районе Хомутово и является крупнейшим в области.

В декабре 2016 года в АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" прошла реорганизация путем присоединения филиалов "Аэропорт Оха", "Аэропорт Ноглики", "Аэропорт Шахтерск" и "Аэропорт Зональное". Осенью 2017 года в аэропорту состоялась торжественная церемония начала строительства нового аэровокзального комплекса.