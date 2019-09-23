СМИ: США и Великобритания могут заключить соглашение о свободной торговле к июлю 2020

ТАСС, 23 сентября. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились заключить соглашение о свободной торговле между двумя странами к июлю 2020 года. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sun со ссылкой на высокопоставленного британского чиновника.

"С обеих сторон существует политическая воля заключить соглашение к июлю", - цитирует издание собеседника.

Выбор срока продиктован рисками, связанными с президентскими выборами в США, которые состоятся осенью 2020 года. Несмотря на то, что возможность заключения соглашения давно обсуждается, официальные переговоры могут быть начаты только после выхода Великобритании из состава Евросоюза, отмечает газета.

Соглашение о свободной торговле с Великобританией может стать крупнейшей торговой сделкой, которую когда-либо заключали США с другим государством, пишет The Sun. США ожидают от сделки снижения британских пошлин на ввоз стальной продукции, а также снижение или отмену цифрового налога для крупнейших технологических корпораций. Британия надеется получить доступ к американскому рынку финансовых услуг.

В конце августа Джонсон заявлял, что США готовы заключить соглашение в течение года.