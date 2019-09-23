РБК: ВЭБ.РФ нанял бывшего конгрессмена Суини для лоббирования интересов в США

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" привлекла бывшего конгрессмена США Джона Суини для официального лоббирования своих интересов в США в условиях санкций. Об этом в понедельник сообщает издание РБК со ссылкой на раскрытие информации в базе данных Минюста США.

Отмечается, что контракт, сторонами которого выступил Международный центр правовой защиты, который выступает агентом ВЭБ по данному договору, и Суини, был заключен в августе текущего года. Более того, в июле был ВЭБ.РФ заключил аналогичный контракт с юридической фирмой White & Case. По данным издания, Суини будет оказывать услуги юридического характера, которые могут включать в себя встречи с правительственными чиновниками США по вопросу введения новых санкций, способных повлиять на деятельность ВЭБ.РФ в Америке. Подобными встречами будет заниматься и компания White & Case.

"[Бывший] конгрессмен Джон Суини обладает желанием помочь в том смысле, что он прекрасно понимает, что в интересах двух стран нормально работать и нормально сотрудничать, увеличить товарооборот. Он публично говорил много раз, что стремится к тому, чтобы российские и американские компании успешно сотрудничали", - сообщил РБК старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов.

Краснов подчеркнул, что основная цель Суини заключается в том, чтобы говорить в США о новой повестке и статусе ВЭБ и о совместных проектах с американскими фирмами. По словам Краснова, госкорпорация сейчас готовит документ в котором описывает свой нынешний статус и основные направления работы. "До американских партнеров важно донести, что ВЭБ не является "государственным банком", как он ошибочно характеризуется в том числе в американских санкционных документах", - приводит издание слова Краснова.