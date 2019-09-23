Французская компания построит под Воронежем семенной завод за 2,3 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Воронежской области определились с третьим резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, ТОР) "Павловск", это французская компания Euralis Semences Group. Компания планирует построить в ТОР семенной завод за 2,3 млрд рублей, в понедельник сообщила журналистам пресс-служба правительства региона.

"Компания Euralis Semences Group вложит около 2,3 млрд рублей в строительство семенного завода, научно-семеноводческой станции, логоцентра и производство семян. Французский холдинг создаст 100 постоянных рабочих мест и 60 сезонных. В ближайшие 7-10 дней правительство Воронежской области совместно с французской стороной детализирует шаги по началу запуска проекта в виде дорожной карты", - процитировала пресс-служба слова губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Компания Euralis Semences Group основана во Франции в 1936 году, в настоящее время объединяет 12 тыс. фермеров, оборот компании составляет более 1,4 млрд евро. В 1950 годах в компании основано семенное подразделение, которое научно-исследовательскую деятельность по выращиванию подсолнечника, кукурузы, рапса, сорго.

В ТОР "Павловск" в конце 2018 года зарегистрированы два резидента. Это компания "Сладуника", которая с 2011 года выращивает в Павловском районе землянику, малину и ежевику, и теперь создает в ТОР предприятие по первичной переработке ягоды за 350 млн рублей. И группа компаний "Агроэко", которая является якорным резидентом ТОР "Павловск" и строит завода по переработке свинины за 14,5 млрд рублей.

О ТОР "Павловск"

Создана 16 марта 2018 года в моногороде Павловске Воронежской области, предоставляемые в ней льготы и другие меры поддержки направлены на создание новых рабочих мест и на снижение экономической зависимости от градообразующего предприятия "Павловск Неруд", которое разрабатывает крупнейшее в Европе месторождение гранита и является лидером в производстве гранитного щебня на территории России.