Сибирские инженеры получили грант на разработку техники для арктической геологоразведки

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Технология новосибирских инженеров по бурению скважин в условиях низких температур с помощью специальных пневмоударников, стала победителем конкурса правительства Новосибирской области по предоставлению субсидий для развития инноваций. Технология экономит энергию и позволит снизить затраты на геологоразведку в арктических широтах, сообщил ТАСС генеральный директор компании-разработчика НПО "Горное машиностроение" Евгений Черниенков.

"Идея нашей технологии состоит в том, чтобы в рамках геологоразведки для бурения глубоких скважин в породе в условиях низких температур использовать специальные пневмоударники (пневматические устройства для буровых работ). Их конструкционная особенность в том, что источник энергии встроен максимально близко к бурящему механизму", - сообщил собеседник агентства.

Он пояснил, что обычно источник энергии пневмоударников, используемых сегодня, располагается на поверхности. Поэтому в условиях Сибири или Арктики, где требуется бурить глубокие скважины для анализа пород при низких температурах, возникают значительные потери энергии при их работе. Другая конструкция пневмоударника с питанием максимально близким к собственно буровому устройству позволит сделать его экономичнее.

"Это позволит в несколько раз снизить себестоимость геологоразведки, в первую очередь в северных районах страны", - отметил Черниенков.

Он добавил, что довести разработку до стадии серийного производства планируется в течение ближайших двух лет. Технологическим партнером проекта выступает новосибирский Институт горного дела СО РАН. Проект стал одним из победителей регионального конкурса инновационных проектов и получил из бюджета Новосибирской области субсидию на реализацию.

"При определении победителей членами конкурсной комиссии учитывалось соответствие проектов приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности Новосибирской области, технологическим направлениям программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года", - приводит пресс-служба правительства региона слова министра образования и науки области Алексея Васильева.