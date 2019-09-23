Камчатские власти сообщили, что банкротство БТИ не повлияет на выдачу справок населению

ТАСС, 23 сентября. Банкротство Камчатского краевого бюро технической инвентаризации (БТИ) не повлияет на выдачу необходимых справок и документов жителям региона, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

В 2013 году после принятия изменений в федеральное законодательство функции БТИ были отданы кадастровым инженерам. В 2017 году началось банкротство ГУП "Камчатское БТИ" по иску Федеральной налоговой службы, у предприятия к тому моменту были долги на сумму более 10 млн рублей.

"В настоящее время хранение технических паспортов, поэтажных планов и экспликаций осуществляет краевое государственное бюджетное учреждение "Камчатская государственная оценка", которое осуществляет создание электронного архива и предоставляет сведения для Росреестра и Федеральной кадастровой палаты сведения через электронную систему межведомственного взаимодействия. Краевое учреждение работает с 2017 года. Большая часть архива уже оцифрована и передана в это учреждение. Для жителей Камчатки ничего не изменится, все необходимые документы они могут запросить через [портал] "Госуслуги", - сообщили в пресс-службе правительства.

Там уточнили, что после того, как началось банкротство учреждения, власти региона, понимая сложную для сотрудников ситуацию, дали возможность предприятию зарабатывать на текущую деятельность несколькими способами. Кроме того, им предложили разработать новые услуги, которые могут быть востребованы у жителей Камчатки.

"К сожалению, к 2019 году таких услуг не оказалось. За это время из 29 сотрудников только 11 остались в штате предприятия, остальные были трудоустроены. Оставшимся сотрудникам предприятия законодательство гарантирует все положенные при сокращении выплаты, а правительство края будет максимально содействовать их дальнейшему трудоустройству", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

По информации пресс-службы, обращение с просьбой о встрече с главой региона было рассмотрено положительно еще в начале сентября, и губернатор Владимир Илюхин намерен встретиться с сотрудниками учреждения в ближайшие дни, сразу после возвращения из командировки в Олюторский район.