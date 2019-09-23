Песков: данные президентом гарантии бизнесу в рамках амнистии капитала должны выполняться

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Бизнес может доверять словам президента России о гарантиях в рамках амнистии капитала, и эти гарантии должны выполняться. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты "Ведомости" о том, что ФСБ якобы в нарушение этих гарантий использовала декларацию бизнесмена, поданную в рамках амнистии капитала, чтобы доказать его вину по уголовному делу.

"Бизнес, безусловно, может доверять словам президента, нужно доверять словам президента, он неоднократно доказывал состоятельность своих слов", - сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли предприниматели после таких действий силовиков доверять словам главы государства. Представитель Кремля подчеркнул, что "в целом, безусловно, все гарантии, которые давались, должны выполняться".

По словам Пескова, не зная деталей дела, о котором пишет газета, "очень сложно что-то сказать, трудно сказать, идет ли там речь о деле, которое может подпадать под категорию амнистии или не может". "Мы не знаем, на основании чего эти данные были ли изъяты, были ли они действительно изъяты. Я не обладаю этими знаниями, не могу комментировать, это все-таки не вопрос администрации президента", - добавил он.

В новость были внесены изменения (13:25 мск) — добавлена информация после второго абзаца.