Мадуро назвал Россию важнейшей опорой Венесуэлы в сфере ВТС и энергетики

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Венесуэла рассматривает Россию как важнейшего партнера в таких сферах, как военно-техническое сотрудничество (ВТС) и энергетика, а также в торговле. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью телеканалу "Россия-24" в понедельник.

"В последние годы Россия стала важнейшей нашей опорой во многих сферах. Во-первых, в сфере военно-технического сотрудничества. Наши отношения в рамках военного сотрудничества в целях поддержания мира находятся на чрезвычайно высоком уровне. В сфере энергетики у нас установились отличные отношения между нашими нефтяными и газовыми компаниями. Сотрудничество в сфере российско-венесуэльской торговли также процветает, - сказал он. - В культурной, дипломатической, политической сферах тоже", - добавил президент, отметив, что Россия всегда помогает Венесуэле.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшей перспективе ожидается визит президента Венесуэлы в Россию.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес посетила Москву с визитом с 19 по 21 августа. Родригес во время визита в Москву сопровождала делегация, в которую вошли министр экономики и финансов Венесуэлы Симон Серпа, заместитель главы МИД Иван Хиль и зампредседателя Центрального банка Соайль Эрнандес. В ходе поездки она встретилась с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По ее словам, были достигнуты договоренности о новых сферах сотрудничества с Россией.

В июле во время поездки в Каракас заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсуждал подготовку визита Мадуро в Россию. "Встреча на высшем уровне, несомненно, придаст импульс продвижению на всех направлениях, в том числе в сфере договорно-правовой базы: у нас в проработке находятся несколько соглашений", - подчеркнул он.