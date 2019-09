"РЖД Логистика" отправила первый "Агроэкспресс" в Китай

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. АО "РЖД Логистика" отправило первый контейнерный поезд с отечественной агропродукцией в рамках подписанного ранее соглашения с АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) и ООО "ФВК Север" о развитии "Агроэкспрессов" в Китай, следует из сообщения "РЖД Логистики".

Поезд с 41 сорокафутовым контейнером отправился из терминально-логистического центра на станции Ворсино (Калужская обл., владелец "ФВК Север"). "Агроэкспресс" проследует через территорию Монголии, пройдя погранпереходы Наушки и Замын-Ууд, и доставит в китайский город Тяньцзинь пшеничную муку высшего сорта "Рязаночка".

Как ожидается, общее время перевозки составит около 16 суток.

Покупателем выступил китайский дистрибьютер Xingtai Lanli Import and Export Co., Ltd, с которым российский производитель заключил десятилетний контракт. График поставок расписан до 2029 года. В 2019 году агрохолдинг планирует отправить в Китай 10 тыс. тонн продукции, в 2020 году - выйти на показатель в 80 тыс. тонн, а с 2022 года - более 100 тыс. тонн муки ежегодно.

Соглашение о сотрудничестве между "РЖД Логистикой", РЖД и "ФВК Север" было подписано 4 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума-2019.