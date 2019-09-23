Задача КРСК после смены гендиректора заключается в максимальном освоении средств бюджета

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Основная задача Корпорации развития Северного Кавказа (КРСК) - максимальное освоение средств, выделяемых из федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов в регионах Северного Кавказа. Об этом на представлении нового гендиректора корпорации Андрея Грицая, избранного советом директоров 19 сентября, заявил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Грицай вступил в обязанности гендиректора КРСК в понедельник, сменив на этом посту Сергея Харитонова, возглавлявшего корпорацию с 2014 года.

"Поставлены задачи на год, главная задача - максимальное освоение средств, которые выделяет государство на инвестпроекты", - сказал министр.

Грицай родился в 1969 году в городе Краснодар, служил в Вооруженных силах СССР, получил высшее экономическое образование по специальности бухучет и аудит. Более 20 лет занимает руководящие должности в различных организациях.

"Последние 10 лет Андрей Грицай работал в системе управления делами президента РФ, был руководителем различных учреждений, в том числе крупнейших оздоровительных комплексов, в частности комплекса "Орджоникидзе" в Сочи и Дагомысе. Последнее место - ФГБУ "Дом отдыха "Туапсе". Обладает опытом текущего и стратегического бизнес-планирования, построения процесса его контроля, навыками финансового анализа и управления рисками, организацией работы коллектива", - пояснил Чеботарев.

КРСК является государственным инвестиционным фондом и работает с 2011 года. Корпорация поддерживает проекты стоимостью не менее 100 млн рублей и обеспечивает до 80% объема финансирования, а доля ее участия в управлении компанией может доходить до 49%.