Акимов поручил Минтрансу уточнить состав проекта "Морские порты"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Министерству транспорта РФ проанализировать состав федерального проекта "Морские порты" в течение двух недель, говорится в пресс-релизе кабмина по итогам заседания проектного комитета транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

"С момента первого составления федерального проекта прошло полтора года, конъюнктура рынка за это время изменилась. Возможно, потребуется редизайн проекта, коррекция его мероприятий, - приводятся в пресс-релизе слова Акимова. - Объекты в стадии реализации, безусловно, не трогаем. Новые объекты - смотрим, насколько соответствуют задачам национального проекта и реалиям жизни".

Как говорится в сообщении, вице-премьер поручил Минтрансу провести эту работу в течение следующих двух недель.

Участники проектного комитета обсудили и то, что отсутствие механизма фиксации взаимной ответственности между государством и частным инвестором может приводить к неэффективному расходованию федеральных средств и срыву целевых показателей комплексного плана. Например, это происходит, когда государство модернизирует гидротехнические сооружения под новые портовые терминалы, а частный инвестор такие терминалы не строит. Или обратная ситуация - частный инвестор реализует проект, но авто- или железная дорога не обеспечивает пропуск заявленных объемов грузов. По мнению Акимова, существует необходимость в заключении соглашений с частными инвесторами, предусматривающих, в том числе штрафные санкции за неисполнение обязательств.

"Он поручил активизировать работу по выработке возможных подходов к фиксации обязательств инвесторов при создании магистральной инфраструктуры за счет федерального бюджета или бюджетов государственных компаний. Предложения на этот счет планируется рассмотреть на отдельном совещании в течение октября", - отмечается в сообщении правительства.

По словам заместителя руководителя Росморречфлота Захария Джиоева, слова которого приводятся в сообщении, вероятнее всего, потребуется уточнение содержания и этапности проекта "Сухогрузный район порта Тамань". На данный момент готовится подписание меморандума с частными инвесторами проекта, однако угольные компании взяли дополнительное время для оценки возможности вхождения в проект.

Проект "Морские порты"

Федеральный проект "Морские порты" включает 41 мероприятие по развитию портовой инфраструктуры, а также строительство девяти ледоколов и одного аварийно-спасательного судна. Кроме того, запланированы мероприятия по развитию автодорожных подходов. По итогам реализации федерального проекта в 2024 г. производственные мощности морских портов России должны достичь 1,3 млрд тонн (прирост - не менее 336 млн тонн).

Федеральный проект "Морские порты" реализуется преимущественно за счет частных инвестиций. Объем средств бюджета РФ составляет только 26% (237,6 млрд рублей) от общей его стоимости.