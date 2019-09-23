В заксобрании Петербурга поддержали поправки к бюджету на 2019 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Бюджетно-финансовый комитет заксобрания Санкт-Петербурга на заседании в понедельник поддержал законопроект о поправках в бюджет города на 2019 год. Согласно поправкам, субсидия петербургскому метрополитену на перевозку пассажиров и багажа по регулируемому тарифу сокращается на 576 млн рублей, сообщил на заседании вице-губернатор Евгений Елин.

"На 576 млн мы сокращаем субсидии метрополитену", - сказал Елин, пояснив, что это связано с изменением срока ввода в эксплуатацию новых станций Фрунзенского радиуса метрополитена.

Перераспределение средств связано с тем, что в начале года не было известно о фактическом сроке ввода станций в эксплуатацию. "Мы исходили из надежды, что оно будет пущено раньше, а, соответственно, мы предусматривали субсидии на его содержание. Но, к сожалению, его запустили позже, и мы эти субсидии сэкономили", - пояснил журналистам вице-губернатор Елин. Предыдущая версия бюджета предусматривала выделение ГУП "Петербургский метрополитен" субсидий в размере 21 млрд рублей в 2019 году.

Предлагается скорректировать основные параметры бюджета на 2019 год, установив доходную часть в размере 629,312 млрд рублей, расходную - в размере 670,102 млрд рублей, а дефицит бюджета в размере - 40,789 млрд рублей. Таким образом, общий объем доходов бюджета на 2019 год должен увеличиться на 37,478 млрд рублей или на 6,3% от первоначально утвержденной суммы, а объем дефицита сократиться на 11,17 млрд рублей.

Дополнительные средства предлагается направить на приобретение зданий и помещений для размещения объектов образования и здравоохранения, частичную компенсацию расходов на создание новой экспозиции в Государственном музее обороны и блокады Ленинграда, лекарственное обеспечение, развитие системы здравоохранения и социальной защиты города.

Строительство станций Фрунзенского радиуса метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - ведется с 2013 года. Фрунзенский радиус расположен в южной части Фрунзенско-Приморской (пятой) линии петербургского метрополитена, участок линии проходит вдоль улицы Бухарестской во Фрунзенском районе. Участок был сдан в тестовую эксплуатацию 5 сентября, пассажирам новые станции пока недоступны. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пояснил, что сроки открытия станций для пассажиров перенесли из-за продолжающейся наладки систем, связанных с безопасностью.