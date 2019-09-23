Розничные цены на бензин в России в августе выросли на 0,2%

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Потребительские цены на бензин в России в августе 2019 года в среднем выросли на 0,2% по сравнению с июлем. При этом производители бензина в августе снизили цены на 8,7%, сообщается в материалах Росстата.

С начала года розничные цены на топливо возросли на 1,7%, тогда как цены производителей сократились на 13,8%. Потребительские цены на бензин в августе в среднем по России превышали цены производителей в 2,3 раза (в августе 2018 года - в 1,9 раза), говорится в материалах Росстата.

В августе увеличение потребительских цен на бензин на 0,3% и более наблюдалось в 30 субъектах России. Из них наиболее значительно цены выросли в Камчатском крае - на 1%, в Республике Бурятия и Орловской области - на 0,8% и 0,7% соответственно.

В семи субъектах РФ отмечалось снижение цен на бензин, в том числе на 0,9% в Республике Тыва, а Красноярском крае - на 0,8%.

В Москве бензин за прошедший месяц подорожал на 0,2%, в Санкт-Петербурге - на 0,1%.