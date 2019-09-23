Минпромторг: экспорт фармпродукции из РФ к 2024 году должен вырасти в четыре раза

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 23 сентября. / ТАСС/. Экспорт лекарств, производящихся в РФ, к 2024 году должен вырасти в четыре раза. Об этом сообщил журналистам в рамках IV Всероссийской GMP-конференции с международным участием, открывшейся в понедельник в Светлогорске под Калининградом, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

"Мы взяли на себя обязательство увеличить долю к 2024 году в четыре раза экспорта фармацевтической продукции. Мы видим, что экспорт на протяжении последних лет растет фармацевтических препаратов из Российской Федерации и за первое полугодие 2019 года более 4% прибавил в общем показателе по экспорту фармпродукции", - сказал Цыб.

Первый замглавы Минпромторга РФ уточнил, что Россия экспортирует фармацевтическую продукцию более чем в 120 стран мира. Традиционными потребителями этой продукции являются страны ЕАЭС и СНГ, отметил Цыб. При этом, по его словам, российские производители сейчас активно выходят со своими фармпрепаратами на рынки Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также Африки, - например, экспорт в Нигерию уже превысил 20 млн долларов.

Российские производители за последние пять - семь лет нарастили компетенции, в частности в биотехнологии, отметил Цыб и добавил, что в стране появились производственные возможности создания препаратов "любой сложности".

По его словам, российские компании активно выходят международные рынки, но процесс регистрации препаратов за рубежом требует времени и определенных усилий со стороны фармацевтических компаний. Цыб отметил, что для выхода российских компаний на зарубежные рынки создан серьезный инструментарий. Это, по его словам, механизм "единого окна" через Российский экспортный центр с привлечением представительств Внешэкономбанка в других странах и торговых представительств, работающих "под крылом" Министерства промышленности и торговли РФ.

Минпромторг будет оказывать содействие продвижению продукции российских производителей на зарубежные рынки. "Есть все возможности для того, чтобы мы в том числе и поддержали наших экспортеров фармпродукции на тех рынках, где им интересно выходить с точки зрения экспорта своей продукции", - заверил он.

IV Всероссийская GMP-конференция с международным участием проходит в Светлогорске 23-25 сентября. В форуме принимают участие более тысячи представителей фармацевтической отрасли из 20 стран, включая Россию, США, Австрию, Испанию, Хорватию, Японию, Швейцарию, Кубу. Обсуждаются мировые тренды в области производства качественных лекарственных препаратов, внедрение надлежащих производственных практик (GMP), вопросы развития экспорта. Организатором конференции выступает Министерство промышленности и торговли РФ совместно с ФБУ "Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик".