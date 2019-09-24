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В "Одноклассниках" появилась функция размытия фона при видеозвонках

Пользователи приложения смогут скрыть происходящее позади них, используя алгоритмы машинного обучения и нейросети
Описание
© Пресс-служба Одноклассников

Пользователи приложения "Одноклассники" получили возможность размывать фон во время видеозвонков. Как говорится в сообщении компании, в основе этой технологии - алгоритмы машинного обучения и нейросети.

"Функция размытия фона позволит нашим пользователя скрыть детали окружающего пространства, например, при собеседовании, видеоуроках с преподавателем, а также в ситуациях, когда ничто не должно отвлекать от разговора", - рассказала заместитель руководителя соцсети Марина Краснова.

Семантическая сегментация объектов на картинке позволяет отделить звонящего человека. Таким образом нейросеть во время звонка размывает фон и скрывает лишние детали.

Новую функцию можно включить во время видеозвонка через специальную кнопку в настройках. Размыть фон можно как во время групповых видеозвонков, так и в беседах один на один. 

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