В "Одноклассниках" появилась функция размытия фона при видеозвонках

Пользователи приложения "Одноклассники" получили возможность размывать фон во время видеозвонков. Как говорится в сообщении компании, в основе этой технологии - алгоритмы машинного обучения и нейросети.

"Функция размытия фона позволит нашим пользователя скрыть детали окружающего пространства, например, при собеседовании, видеоуроках с преподавателем, а также в ситуациях, когда ничто не должно отвлекать от разговора", - рассказала заместитель руководителя соцсети Марина Краснова.

Семантическая сегментация объектов на картинке позволяет отделить звонящего человека. Таким образом нейросеть во время звонка размывает фон и скрывает лишние детали.

Новую функцию можно включить во время видеозвонка через специальную кнопку в настройках. Размыть фон можно как во время групповых видеозвонков, так и в беседах один на один.