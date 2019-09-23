Карту "Подорожник" планируют ввести на всех маршрутах между Петербургом и Ленобластью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Электронный проездной билет "Подорожник" власти Ленинградской области планируют в течение 2020 года ввести на всех автобусных маршрутах, связывающих регион с Петербургом. С октября "Подорожник" начнет действовать на автобусных маршрутах между Петербургом и Сосновым Бором в Ленинградской области, сообщил в понедельник журналистам губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

"Область продолжает переход на систему безналичной оплаты проезда, которая сегодня востребована жителями, в первую очередь мы это делаем на наиболее востребованных маршрутах. Мы работаем по этой карте совместно с Санкт-Петербургом, карта уже апробирована в Кудрове и получила огромную поддержку пассажиров, сейчас [добавится] Сосновый Бор, а задача - в течение следующего года на всех межмуниципальных, межрегиональных маршрутах перейти на карту "Подорожник" там, где мы имеем смежные маршруты с Санкт-Петербургом", - сказал Дрозденко.

На ряде маршрутов между Сосновым Бором и станциями метро в Петербурге до конца года выйдут 22 новых больших комфортабельных автобуса, работающих на природном газе, вместимостью по 45 мест каждый. Пять автобусов начнут курсировать уже на этой неделе, проинформировали в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Пилотный проект по использованию "Подорожника" на автобусных маршрутах между Петербургом и областью стартовал в Кудрове в мае прошлого года. За это время количество поездок, совершенных с помощью электронного билета, превысило 2 млн. "Подорожник" - единая карта оплаты общественного транспорта Санкт-Петербурга, аналогичная московской карте "Тройка", выпускается в форме карт и брелоков.

Ранее планировалось, что "Подорожник" начнет действовать на автобусных маршрутах между поселениями Ленобласти и Петербургом до конца 2018 года. Как пояснили ТАСС в управлении по транспорту Ленобласти, увеличение сроков вхождения общественного транспорта региона в систему "Подорожника" связано с большими размерами области, со спецификой выстраивания работы транспорта между регионами, необходимостью согласования комплекса вопросов со значительным количеством перевозчиков, комитетом по транспорту Петербурга и СПб ГКУ "Организатор перевозок", а также с постоянным анализом пассажиропотока на межрегиональных маршрутах.