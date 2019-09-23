РБК: европейские лоукостеры Ryanair, EasyJet и WizzAir подали заявки на полеты из Пулково

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Три европейских лоукостера, в числе которых одна из крупнейших бюджетных авиакомпаний Европы Ryanair, а также EasyJet и Wizz Air представили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РБК со ссылкой на генерального директора ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, компания - оператор аэропорта Пулково) Леонида Сергеева.

"За счет этих лоукостеров к 2025 году мы планируем привлечь в Петербург до 6 млн [дополнительных] туристов в год", - сказал Сергеев.

"Надо понимать, что это те [авиакомпании], кто среагировал первыми до официального объявления инициатив [о введении в Пулково системы "открытого неба"]. На практике реальный спрос будет больше", - отметил гендиректор ВВСС.

Он добавил, что в 2018 году из Пулково за границу вылетели 7 млн пассажиров, а за I полугодие 2019 года - 3,2 млн.

По словам Сергеева, правительство в тестовом режиме предоставит аэропорту седьмую степень "свободы воздуха", которая позволяет перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране регистрации перевозчика. ВВСС направили в Минтранс сетку маршрутов в 33 страны. Пулково к 2025 году ожидает прироста пассажиров из Германии (514 тыс.), Франции (496 тыс.), Великобритании (375 тыс.), Италии (357 тыс.) и Испании (343 тыс.).

По данным РБК, иностранные перевозчики планируют совершать полеты круглый год - в соотношении 60% летом и 40% зимой. Однако некоторые российские авиакомпании опасаются, что иностранные лоукостеры будут летать в Санкт-Петербург только летом из-за сезонности направления у большинства туристов, что значительно уменьшит долю пассажиропотока у отечественных перевозчиков.

Проект введения седьмой степени "свободы воздуха" ("открытого неба") в международном аэропорту Пулково поддержал вице-премьер РФ Максим Акимов. Как сообщал представитель вице-премьера, по итогам совещания по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла Акимов поручил финализировать договоренности по пятилетнему пилотному эксперименту, который был предложен Министерством транспорта. В частности, Минтрансу, ВВСС и администрации Санкт-Петербурга необходимо будет сформировать перечень ключевых показателей по пассажиро- и турпотоку, чтобы ежегодно контролировать влияние режима на изменение ситуации. Также вице-премьер поручил сформировать открытый, но стабильный список стран для введения этого режима.

"За счет иностранных лоукостеров проверим все эти сетки, и если они заработают, то через пять лет можем перейти либо на российского перевозчика, либо остаться с иностранцем", - передал слова Акимова представитель.

О степенях свободы воздушного пространства

Степень свободы воздушного пространства - это наборы правил по нахождению самолетов авиакомпании одной страны в воздушном пространстве другого государства. Чем выше степень свободы, тем больше действий иностранным судам разрешается выполнять в воздушном пространстве РФ, в частности, при первой степени самолетам предоставляется только право пересекать пространство государства без посадки, а при максимальной девятой иностранные авиакомпании получают право перевозить пассажиров или грузы внутри другого государства без дальнейшего вылета в страну регистрации перевозчика. В частности, так работает авиация в зоне Евросоюза.

В настоящее время режим "открытого неба" действует в аэропорту Владивостока, там введен режим пятой степени свободы, согласно которому аэропорт может беспрепятственно принимать транзитные рейсы зарубежных перевозчиков. Седьмая степень свободы пока не действует ни в одном аэропорту страны.