В Греции пройдет 24-часовая забастовка работников транспорта

АФИНЫ, 24 сентября. /ТАСС/. Одно из крупнейших профсоюзных объединений Греции - "Высший совет профсоюза госсектора" - проведет во вторник 24-часовую всеобщую забастовку из-за законопроекта об экономическом развитии, который подразумевает в том числе ограничение участия трудящихся в акциях протеста и лишение профсоюзов некоторых прав. В забастовке примут участие работники общественного транспорта и других госслужб, а также журналисты.

Исполнительный комитет "Высшего совета профсоюза госсектора" потребовал от правительства, сформированного правоцентристской партией "Новая демократия", отозвать "направленный против рабочих" законопроект, пригрозив увеличить число стачек. По мнению профобъединения, принятие этого документа не пойдет на пользу обществу и трудящимся. В частности, профобъединение отмечает, что законопроектом "предусматривается создание электронного реестра профсоюзных организаций работников, электронное голосование по вопросу о принятии решения о проведении забастовки, а также закладывается основа для того, чтобы персональные контракты с предпринимателем преобладали над отраслевым коллективным договором в случаях, когда работодатель ссылается на финансовые проблемы компании".

По мнению профсоюза, "предпринимаются попытки контроля [трудящихся и профсоюзов] со стороны работодателей и правительства, а также создания досье на профсоюзные организации и их членов".

От водителей автобусов до судей

Стачку проведут работники городского общественного транспорта. В течение суток на свои маршруты в греческой столице не выйдут троллейбусы, автобусы, не будут ходить поезда метро по первой линии от Афин до порта Пирей. Две другие линии будут работать с 09:00 по местному времени (совпадает с мск) до 21:00. Трамваи будут ходить с 08:00 до 23:00. Из портов не выйдет ни одно судно, из-за чего на сутки будет нарушено паромное сообщение материка с греческими островами.

Учителя средних школ и университетов, банковские служащие, а также работники государственных больниц, центров скорой помощи и ряда других медицинских учреждений тоже проведут во вторник 24-часовую забастовку. Акцию поддерживают судьи и адвокаты, в связи с чем будут закрыты суды.

Журналисты бастуют три часа

Работники греческих СМИ также собираются принять участие в акции протеста. Их профсоюзы объявили, что все государственные и частные СМИ прервут работу на три часа (с 12:00 до 15:00). Как отметили эти профсоюзные объединения, они выступают против законопроекта, который "будет подрывать проведение свободных переговоров о заключении коллективных договоров [между представителями правительства, работодателей и отраслевых профсоюзных объединений], серьезно ухудшит положение трудящихся и негативно отразится на соблюдении их прав".

Кроме того, "Всегреческая федерация работников железных дорог" объявила о своей акции протеста в четверг, 26 сентября. Из-за нее не будут ходить все поезда, в том числе пригородные электрички.

"Центр рабочих и служащих" собирается провести в 11:00 во вторник массовый митинг против законопроекта на центральной площади Афин Клафтмонос.