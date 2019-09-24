Власти Татарстана назвали своевременным решение о строительстве трассы Москва - Казань

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Татарстана приветствуют решение Минфина РФ одобрить финансирование строительства платной трассы Москва - Казань и считают его своевременным. Работу по строительству магистрали нужно начать как можно раньше в связи с тем, что нагрузка на действующую трассу М-7 "Волга" растет ежедневно, сообщила ТАСС во вторник заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов ранее одобрил строительство двух участков трассы Москва - Казань.

"Безусловно, мы приветствуем новость о решении Минфина по строительству, пусть пока и частично, трассы от Москвы до Казани. Самое главное - положено начало. Мы по-прежнему исходим из того, что перспектива развития транспортных потоков по этому направлению потребует серьезной модернизации существующего маршрута. И эту работу важно начать уже сейчас, потому что строительство дороги занимает несколько лет, а проблемы с движением растут ежедневно", - сказала она.

Вице-премьер РФ Максим Акимов сообщал в интервью ТАСС, что Минтранс и Министерство экономического развития разработали компромиссный вариант строительства трассы Москва - Казань, разбитый на этапы. По нему до 2024 года планируется построить дорогу от Москвы через Владимир до Арзамаса (это почти 350 км с предварительной оценочной стоимостью 185 млрд рублей) и сделать обход Казани (более 140 км стоимостью почти в 180 млрд рублей).

Проект трассы Москва - Казань включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора "Европа - Западный Китай". Объем инвестиций в проект оценивается в 539 млрд рублей, из которых 216 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников.