"Дальневосточный СПГ" планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию "Дальневосточного СПГ", который намерены построить в Хабаровском крае по проекту "Сахалин-1", запланирован на 2027 год.

Об этом сообщила президент Exxon Neftegas Limited Шелли Бир на XXIII Международной конференции "Нефть и газ Сахалина-2019".

"Планируется запустить проект в 2027 году", - сказала она. Бир уточнила, что запуск будет зависеть от согласования контрольно-надзорных органов, тенденций на рынке СПГ и некоторых других факторов.

Ранее в этот же день президент ExxonMobil Russia Inc. Гленн Уоллер рассказал, что проектирование проекта уже ведется.