Рост инвестиций в регионах СКФО в I полугодии составил почти 7%

СТАВРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал в регионах Северного Кавказа в I полугодии 2019 года вырос на 6,9%. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

"За январь-июнь 2019 г. в Северо-Кавказском федеральном округе объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций составил 174 млрд рублей, что на 6,9% больше, чем в январе-июне 2018 г.", - говорится в сообщении.

Доля регионов Северного Кавказа в российских инвестициях составляет 2,6%, уточнили в ведомстве. Среди субъектов СКФО лидерами по объему инвестиций являются Дагестан (32,7%) и Ставропольский край (32,2%).

По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России в январе-июне 2019 года увеличились на 0,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Росстата. В абсолютном выражении объем инвестиций за первое полугодие достиг 6 трлн 695,9 млрд рублей.

По итогам 2018 года инвестиции в основной капитал в РФ возросли на 4,3% по сравнению с показателем предыдущего года и достигли 17 трлн 595 млрд рублей.