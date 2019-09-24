МНПЗ намерен остановить производство мазута к 2025 г. и нарастить выпуск бензина и дизеля

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует постепенно приостановить к 2024-2025 годам на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) производство мазута и заместить эти объемы более сложными в производстве светлыми нефтепродуктами - в частности, бензином и дизельным топливом. Об этом в интервью журналу "Газпром" сообщил генеральный директор "Газпромнефть-МНПЗ" Виталий Зубер.

"Задача на ближайший год - завершение пуско-наладочных испытаний "Евро+", вывод из эксплуатации устаревшего оборудования. После этого - третий этап, который позволит полностью отказаться от производства мазута. Не секрет, что мазут - это низкомаржинальный товар, но его переработка требует серьезных технологий. Завершить этот этап планируем в 2023-2024 гг., после выполнения этого этапа мы обеспечим глубину переработки на уровне 99%", - сказал он.

По словам Зубера, когда компания начинала первый этап модернизации завода в 2011 году, перед предприятием стояла цель перейти на выпуск топлива стандарта "Евро-5", и уже в 2013 году эта задача была выполнена, а Москва стала первым городом в России, где введен полный запрет на продажу топлива классом ниже.

Второй этап должен завершиться в 2021 году с пуском комбинированной установки по переработки нефти "Евро+", что позволит вывести из эксплуатации пять установок, построенных в 1950-1960-х гг, а также повысить отбор светлых нефтепродуктов до 60%.