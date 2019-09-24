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Проект расширения газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" завершат в 2020 году

Его протяженность составит 380 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ считает, что проект расширения газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток"будет завершен уже в 2020 году, мощность первой очереди составит 8 млрд куб. м в год. Это следует из презентации к докладу директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александра Гладкова на форуме "Нефть и газ Сахалина".

Протяженность газопровода - 380 км, а суммарная проектная мощность - до 20 млрд куб. м в год.

Газопровод "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" предназначен для доставки газа, добываемого на шельфе Сахалина, потребителям Хабаровского и Приморского краев.

Теги
РоссияПриморский крайХабаровский крайСахалинская область
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