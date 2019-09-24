Исследование: недельные повседневные расходы в России превысили 4,4 тыс. рублей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Объем повседневных расходов в РФ продолжил свой рост на минувшей неделе, увеличившись на 0,7% по сравнению с предыдущим периодом и составив 4417 рублей. Об этом свидетельствуют материалы исследовательского холдинга Romir, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Расходы россиян растут несмотря на наблюдаемую в последнее время дефляцию, которая, по данным Росстата, отмечалась три последних недели подряд, а также уверенно снижающуюся инфляцию в годовом выражении. По итогам сентября Минэкономразвития прогнозирует в РФ нулевой прирост потребительских цен по отношению к августу, что соответствует годовым темпам роста в 4,1%. По итогам 2019 года министерство ожидает инфляцию на уровне 3,6-3,8%.

Индекс недельных расходов является показателем, демонстрирующим динамику объема потребления российскими домохозяйствами товаров повседневного спроса. Индекс рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных о потреблении домохозяйств, получаемых посредством панельного исследования.

Очередной рост произошел на неделе с 16 по 22 сентября после резкого увеличения объема повседневных расходов в ходе предшествующей семидневки. Тогда индекс поднялся до отметки 4385 рублей с 4107 рублей.

"В прошлом году в аналогичное время расходы вслед за неделей роста показали снижение. Таким образом, разница в значениях индекса в нынешнем году и прошлом составила 2,4%. Относительно медианных значений 2012 года расходы на 38-й неделе выросли на 51,1%", - отмечается в исследовании.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. человек и более, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных скан-панели.