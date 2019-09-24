СМИ: British American Tobacco перенесет региональный центр управления с Украины в Румынию

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Одна из крупнейших в мире табачных компаний British American Tobacco (BAT) приняла решение перенести свой региональный центр управления в Восточной Европе с Украины в Румынию из-за непрогнозируемой фискальной политики украинского правительства. Об этом сообщило украинское издание "Новое время", ссылаясь на официальное сообщение киевского офиса BAT.

"Компания British American Tobacco переформатирует структуру управления бизнесом в Восточной Европе. Если раньше Украина была центром региона, включающего 12 стран, то с 2020 года украинский офис будет включен в другой регион с центром принятия решений в Румынии", - сказано в сообщении. В нем уточняется, что на такое решение повлияла, среди прочего, "непрогнозируемая фискальная и регуляторная политика правительства Украины". Между тем, отметили в компании, указанное переформатирование бизнеса не приведет к существенному пересмотру штата предприятия на Украине.

BAT, являющаяся второй по величине в мире табачной компанией после Philip Morris International, была основана в 1902 году в Англии. Компания British American Tobacco Ukraine была создана в 1993 году на базе табачной фабрики в Прилуках. В портфеле компании международные марки KENT, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri, Glo, а также национальные сигареты "Прилуки". Компания экспортирует продукцию в Белоруссию, Армению, Грузию, Молдавию, Азербайджан, Болгарию, Казахстан, поставляет в сеть duty free крупных аэропортов.