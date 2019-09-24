РЖД завершили строительство вторых путей от Тобольска до Сургута

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сентября. /ТАСС/. ОАО "РЖД" закончило строительство сплошных вторых путей между городами Тобольск (Тюменская область) и Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), движение поездов организовано по двухпутному участку протяженностью 437,5 км, сообщила во вторник пресс-служба РЖД.

"Реализован ключевой этап проекта развития направления Тобольск - Сургут - Коротчаево. Строительные и пусконаладочные работы финишировали на перегоне п.п. 687 км - Сургут. Всего с 2007 года было построено 396,4 км путей на 26 перегонах и 14 разъездах, проведена реконструкция станций", - говорится в сообщении.

Инвестиции в развитие и обновление инфраструктуры составили более 45 млрд рублей.

Активная фаза строительства, предусматривающая возведение сплошных вторых путей на участке Тобольск - Сургут и 14 разъездов на участке Сургут - Коротчаево, началась в 2013 году. "Развитие направления Тобольск - Сургут - Коротчаево <…> позволит обеспечить потребности нефте- и газохимических предприятий в перевозках сырья, полуфабрикатов и готовой продукции с учетом прогнозируемого роста грузопотоков. Вновь создаваемая инфраструктура рассчитана на пропуск поездов повышенного веса (до 9 тыс. т) и длины (100 и более вагонов)", - пояснили в РЖД.

Для завершения проекта по развитию участка Тобольск - Сургут - Коротчаево необходимо построить разъезды на перегонах Пырей - Хасырей и Пуровск - Лимбей. Пропускная способность направления по окончанию всех работ будет увеличена в два раза, а объем перевозок может достичь 40 млн т грузов в год.