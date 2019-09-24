Источник: перечень рейсов из Пулково в рамках "открытого неба" будет определен в 2019 году

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Перечень маршрутов и иностранных авиакомпаний, которые смогут выполнять рейсы из Пулково в рамках седьмой "свободы воздуха" (дает возможность перевозчику выполнять рейсы между двумя зарубежными странами без промежуточной посадки в домашнем регионе - прим. ТАСС), будет определен в 2019 году. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Минтрансу.

"Перечень будет определен в 2019 году, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Фактически полеты могут начаться позднее".

Также он пояснил, что перечень авиакомпаний и маршрутов утверждает Минтранс административным регламентом.

Ранее с инициативой по введению режима "открытого неба" для иностранных авиаперевозчиков выступил генеральный директор ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, компания-оператор аэропорта Пулково) Леонид Сергеев. Вице-премьер Максим Акимов поддержал такую инициативу.

По итогам совещания в середине сентября Акимов поручил финализировать договоренности по пятилетнему пилотному эксперименту, который был предложен Министерством транспорта. В частности, Минтрансу РФ, ВВСС и администрации Санкт-Петербурга необходимо будет сформировать перечень ключевых показателей по пассажиро- и турпотоку, чтобы ежегодно контролировать влияние режима седьмой "свободы" на изменение ситуации. Также вице-премьер поручил сформировать открытый, но стабильный список стран для введения этого режима.

Накануне издание РБК со ссылкой на Сергеева сообщало, что заявки на полеты из Пулково по "открытому небу" уже подали уже крупные лоукостеры Ryanair, EasyJet и WizzAir. По словам Сергеева, за счет этих лоукостеров Пулково рассчитывает привлечь до 6 млн туристов в Санкт-Петербург до 2025 года. Он уточнил, что это авиакомпании, которые отреагировали на возможность таких полетов еще до официального введения системы "открытого неба" в аэропорту.

Как уточняли ТАСС в пресс-службе ВВСС, Пулково планирует получить разрешение Минтранса РФ на полеты по 33 зарубежным направлениям.

Пулково может стать первым аэропортом в России, в котором будет реализована седьмая свобода воздуха. Сейчас режим "открытого неба" действует в аэропорту Владивостока, там введен режим пятой степени свободы, согласно которому аэропорт может беспрепятственно принимать транзитные рейсы зарубежных перевозчиков.