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Минфин назвал приоритеты в расходах бюджета на 2020 год

Речь идет об инфраструктуре, институтах развития человеческого капитала и точечной поддержке отдельных секторов экономики
Здание Министерства финансов РФ Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Министерства финансов РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Инфраструктура, институты развития человеческого капитала и точечная поддержка отдельных секторов экономики являются приоритетными направлениями в расходах бюджета на 2020 год. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев на ежегодной конференции Fitch Ratings.

"Основные приоритеты в плане расходов публично известны... Это инфраструктура, это институты развития человеческого капитала - образование, здравоохранение, демография и точечная поддержка отдельных секторов", - отметил Колычев.

По его словам, бюджетная политика в целом будет сохранять стимулирующий характер.

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