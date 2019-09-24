Бывший топ-менеджер "ВКонтакте" займется развитием фудтеха "Яндекс.Такси"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Бывший технический директор "ВКонтакте" Александр Константинов назначен на аналогичную должность в фудтех-направление "Яндекс.Такси". Об этом говорится в сообщении компании.

До прихода в компанию Константинов работал во "ВКонтакте" более пяти лет и последние несколько лет занимал должность технического директора социальной сети. На новой должности, которую Константинов займет с октября, он объединит все технические команды и специалистов в "Яндекс.Еде", "Яндекс.Шефе", "Яндекс.Лавке", а также будет отвечать за технологическое развитие новых направлений и проектов, рассказали в компании.

"Яндекс" активно развивает технологии для фудтех-бизнеса. Это поддерживает быстрый рост сервисов и подключение большого количества новых партнеров без потерь в масштабировании. Так, например, последний год активно развивается инфраструктура для автоматического и быстрого распределения заказов "Яндекс.Еды" из более 12 тыс. ресторанов в 27 городах России и Казахстана", - говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС источник на рынке, "Яндекс.Такси" в последнее время активно нанимает топ-менеджеров в преддверии планируемого IPO совместной компании "Яндекс.Такси" и Uber. О том, что такое IPO может состояться в ближайшие пару лет, неоднократно говорил операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский.

В апреле "Яндекс.Такси" назначила на должность финансового директора Евгения Сендерова, ранее работавшего в должности управляющего директора направления прямых инвестиций "ВТБ Капитал" и имеющего опыт вывода на биржу крупных стартапов и корпораций.